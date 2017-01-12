"Эвертон" купил Шнейдерлена у "МЮ" за 24 миллиона фунтов

Полузащитник Морган Шнейдерлен перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Эвертон", сообщает официальный сайт клуба. Футболист обойдется клубу в 24 миллиона фунтов стерлингов - 20 из них "Эвертон" заплатит сейчас, еще четыре - впоследствии. Шнейдерлен встретится с главным тренером Рональдом Куманом, под началом которого работал в "Саутгемптоне". 27-летний француз в текущем сезоне провел всего 11 минут в чемпионате Англии.
"Рад присоединиться к "Эвертону"! Я выложусь по полной программе. С нетерпением жду воскресного матча. Вперед, "ириски"!" - написал Шнейдерлен в своем твиттере.
Delighted to join @everton I will give my best for you. Looking forward to Sunday already 👊🏼– Morgan Schneiderlin (@SchneiderlinMo4) 12 января 2017 г.
Let's go toffees 🔵⚪️ pic.twitter.com/lh2VKWGreI
Выступать футболист в "Эвертоне" будет под номером 2.
👕 | @SchneiderlinMo4 will wear the number two shirt at #EFC! #WelcomeMorgan– Everton (@Everton) 12 января 2017 г.
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timson
Куман красавец, продал купил))... Барри в 3 свои лучше выглядит в опорке... за эти деньги нужен креативщик был, АЗАР младший , Промес в конце концов, да куча ребят)))
20:45
ЗЮК
marksan,сударь,у вас туго с головой.
20:42
marksan
shpasic____ и это бизнес в убыток хорошо? Желаю Вам самому поучаствовать в "прибылях" от подобного!
20:31
marksan
Очень напоминает Спартак! С Адриану! Но 11 минут игры и 24 ляма фунттов????
20:29
shpasic
купили за 35 млн. евро, продали за 27 - нормальный бизнес. ФФП в действии.
20:27