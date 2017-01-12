20:10 | ФУТБОЛ — Англия

"Эвертон" купил Шнейдерлена у "МЮ" за 24 миллиона фунтов

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Полузащитник Морган Шнейдерлен перешел из "Манчестер Юнайтед" в  "Эвертон", сообщает официальный сайт клуба. Футболист обойдется клубу в 24 миллиона фунтов стерлингов - 20 из них "Эвертон" заплатит сейчас, еще четыре - впоследствии. Шнейдерлен встретится с главным тренером Рональдом Куманом, под началом которого работал в "Саутгемптоне". 27-летний француз в текущем сезоне провел всего 11 минут в чемпионате Англии.

"Рад присоединиться к "Эвертону"! Я выложусь по полной программе. С нетерпением жду воскресного матча. Вперед, "ириски"!" - написал Шнейдерлен в своем твиттере.

Выступать футболист в "Эвертоне" будет под номером 2. 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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timson

Куман красавец, продал купил))... Барри в 3 свои лучше выглядит в опорке... за эти деньги нужен креативщик был, АЗАР младший , Промес в конце концов, да куча ребят)))

20:45

ЗЮК

marksan,сударь,у вас туго с головой.

20:42

marksan

shpasic____ и это бизнес в убыток хорошо? Желаю Вам самому поучаствовать в "прибылях" от подобного!

20:31

marksan

Очень напоминает Спартак! С Адриану! Но 11 минут игры и 24 ляма фунттов????

20:29

shpasic

купили за 35 млн. евро, продали за 27 - нормальный бизнес. ФФП в действии.

20:27

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