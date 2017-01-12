"Эвертон" купил Шнейдерлена у "МЮ" за 24 миллиона фунтов

Полузащитник Морган Шнейдерлен перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Эвертон", сообщает официальный сайт клуба. Футболист обойдется клубу в 24 миллиона фунтов стерлингов - 20 из них "Эвертон" заплатит сейчас, еще четыре - впоследствии. Шнейдерлен встретится с главным тренером Рональдом Куманом, под началом которого работал в "Саутгемптоне". 27-летний француз в текущем сезоне провел всего 11 минут в чемпионате Англии.

"Рад присоединиться к "Эвертону"! Я выложусь по полной программе. С нетерпением жду воскресного матча. Вперед, "ириски"!" - написал Шнейдерлен в своем твиттере.

Delighted to join @everton I will give my best for you. Looking forward to Sunday already 👊🏼

Let's go toffees 🔵⚪️ pic.twitter.com/lh2VKWGreI – Morgan Schneiderlin (@SchneiderlinMo4) 12 января 2017 г.

Выступать футболист в "Эвертоне" будет под номером 2.