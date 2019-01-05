"Эвертон" и "Суонси" вышли в 1/16 финала Кубка Англии

Состоялись матчи 1/32 финала Кубка Англии. В следующую стадию вышли "Эвертон" и "Суонси", обыгравшие "Линколн Сити"​ (2:1) и "Астон Виллу" (3:0) соотвественно.

Кубок Англии

1/32 финала

"Эвертон" – "Линколн Сити" – 2:1 (2:1)

Голы: Лукман, 12 (1:0). Бернард, 14 (2:0). Боствик, 28 (2:1).

Предупреждение: Кенни, 47.

"Астон Вилла" – "Суонси" – 0:3 (0:1)

Голы: Бэйкер-Ричардсон, 2 (0:1). Дайер, 47 (0:2). Фултон, 78 (0:3).

"Аккрингтон Стэнли" – "Ипсвич" – 1:0 (0:0)

Гол: Ки, 76.

"Болтон Уондерерс" – "Уолсолл" – 5:2 (0:1)

Голы: Кук, 19 (0:1). Дональдсон, 58 (1:1). Магеннис, 61 (2:1). Гатри, 64 – в свои ворота (3:1). Биверс, 68 – в свои ворота (3:2). Магеннис, 80 (4:2). Магеннис, 87 (5:2).

"Брентфорд" – "Оксфорд Юнайтед" – 1:0 (0:0)

Гол: Мопей, 80 – с пенальти.

"Джиллингем" – "Кардифф Сити" – 1:0 (0:0)

Гол: Лист, 81.