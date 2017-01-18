"Эвертон" и "Милан" почти договорились о переходе Деулофеу

"Эвертон" до конца дня сообщит "Милану" свое решение о возможном переходе полузащитника Жерара Деулофеу, сообщает Daily Express. Ранее стороны начали переговоры о переходе 22-летнего испанца в итальянский клуб. Подробности сделки не сообщаются. Ожидается, что хавбек присоединится к красно-черным уже в зимнее трансферное окно. Напомним, что правом приоритетного выкупа его контракта обладает "Барселона", воспитанником которой он является. В этом сезоне Деулофеу провел за английский клуб 13 матчей, но не отметился забитыми мячами или голевыми передачами.