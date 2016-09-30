"Эвертон" и "Кристал Пэлас" обменялись голами

"Эвертон" на своем поле сыграл вничью с "Кристал Пэлас" в матче 7-го тура чемпионата Англии. На гол бельгийца Ромелу Лукаку гости ответили точным ударом другого бельгийца - Кристиана Бентеке.

Тем не менее данный результат позволил подопечным Роналда Кумана подняться на 3-е место в турнирной таблице, опередив "Ливерпуль" и "Арсенал", у которых еще есть по матчу в запасе.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

7-й тур

"Эвертон" - "Кристал Пэлас" - 1:1 (1:0)

Голы: Лукаку, 35 (1:0). Бентеке, 50 (1:1).

"Эвертон": Стекеленбург, Ягелка, Уильямс, Коулман, Овьедо (Мори, 81), Бэрри, Гуйе, Клеверли, Баркли (Миральяс, 77), Лукаку, Боласье.

"Кристал Пэлас": Манданда, Томкинс, Келли, Уорд, Дилейни, Ледли, Макартур (Кабай, 79), Таунсенд (Ли Чхон Ен, 90+3), Заа, Панчеон, Бентеке.

Предупреждения: Овьедо, 16. Панчеон, 26. Томкинс, 45+1. Бентеке, 52. Таунсенд, 67. Бэрри, 68. Гуйе, 78. Боласье, 88. Клеверли, 90+4.

Судья: Мосс.

30 сентября. Ливерпуль. Стадион "Гудисон Парк".