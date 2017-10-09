"Эвертон" хотел купить Луана за 7 миллионов фунтов

"Эвертон" летом предлагал за нападающего Луана, которым интересовался "Спартак", 7 миллионов фунтов (7,8 миллионов евро), информирует UOL. Однако английский клуб получил отказ. Красно-белые готовы были купить бразильца за 22-25 миллионов евро. Луан предпочел остаться в "Гремиу" по меньшей мере до зимнего трансферного окна. Недавно агент футболиста сообщил, что зимой можно будет вернуться к предложению "Спартака". По словам агента, Луан созванивался с Педро Рошей, который не побоялся перейти из "Гремиу" в московский клуб.

Также отмечается, что к Луану проявляли интерес клубы из Италии и Испании. Летом "Гремио" покинул другой нападающий Педро Роша, который присоединился к "Спартаку".