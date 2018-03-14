"Эвертон" хочет летом подписать контракт с Уилширом

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир попал в сферу интересов "Эвертона", сообщает Mirror. По информации источника, "ириски" хотят подписать контракт с хавбеком летом, когда его соглашение с "канонирами" подойдет к концу.

"Арсенал" ведет переговоры о продлении контракта с футболистом. Если он согласится на предложенные условия, его зарплата будет урезана.

Ранее в СМИ появлялись сообщения об интересе к 26-летнему игроку со стороны "Милана" и "Ювентуса".

Напомним. Уилшир - воспитанник "Арсенала". Он выступает за основную команду лондонцев с 2008 года. За это время полузащитник провел 190 игр, забил 14 мячей и сделал 28 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.