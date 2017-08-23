"Эвертон" готов заплатить 27,5 миллиона фунтов за форварда "Бенфики"

"Эвертон" рассматривает возможность приобретения нападающего "Бенфики" Рауля Хименеса, сообщает The Sun. По информации источника, на трансфере 26-летнего мексиканца настаивает главный тренер "ирисок" Роналд Куман. Сумма сделки может составить 27,5 миллионов фунтов стерлингов. Тем не менее, отмечается, что "орлы" намерены выручить за форварда не менее 46 миллионов.

Напомним, что Хименес в прошлом сезоне на клубном уровне во всех турнирах провел 32 игры, забил 11 мячей и отдал три голевые передачи.