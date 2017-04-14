"Эвертон" готов платить Баркли 100 тысяч фунтов в неделю по новому контракту

Руководство "Эвертона" предложила полузащитнику Россу Баркли подписать новый контракт, утверждает The Telegraph. Клуб готов платить хавбеку 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Действующее соглашение 23-летнего англичанина рассчитано до 2018 года. Отмечается, что "ириски" выставят игрока на продажу во время летнего трансферного окна, если он не поставит подпись под новым договором.

В текущем сезоне Баркли провел в составе "Эвертона" 33 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал восемь голевых передач. Напомним, что полузащитник выступает в составе клуба из Ливерпуля с 2011 года.