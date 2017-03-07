"Эвертон" договорился с Лукаку о новом контракте

Нападающий Ромелу Лукаку согласился подписать новый пятилетний контракт с "Эвертоном", утверждает Liverpool Echo. По информации источника, заработная плата 23-летнего бельгийца вырастет до 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В текущем сезоне футболист, выступающий за "ирисок" с 2013 года, сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 5 голевых передач.