Эванс может покинуть "Вест Бромвич" за 3 миллиона фунтов

Защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс может уйти из команды за 3 миллиона фунтов, если команда не сумеет сохранить место в премьер-лиге, сообщает BBC. По информации источника, соответствующий пункт есть в контракте между 30-летним североирландцем и "дроздами".

Отметим, что интерес к Эвансу проявляют "Арсенал" и "Манчестер Сити". По данным СМИ, сумма, за которую клуб был готов расстаться с игроком, составляла 23 миллиона фунтов. В конце декабря главный тренер команды Алан Пардью допускал, что из-за финансовых проблем защитник может покинуть команду.

После 24 туров "Вест Бромвич" занимает 19-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 20 очков. Отставание от 17-й позиции, которая позволяет сохранить место в элите английского футбола, составляет 3 балла.