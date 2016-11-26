Ева Карнейро: "Проблема сексизма в футболе есть, но ей уделяют мало внимания"

Бывший врач "Челси" Ева Карнейро считает, что проблема дискриминации на сексуальной почве в футболе меньше всех получает внимания от общественности. 43-летняя гибралтарка со скандалом покинула лондонский клуб прошлой осенью из-за конфликта с главным тренером Жозе Моуринью. Впоследствии она подала на него в суд за сексизм.

- Нужно положить конец дискриминации, - цитирует The Telegraph Карнейро. - И я думаю, что не для кого не секрет, что в спорте существуют разные виды дискриминации. Однако проблеме сексизма уделяют меньше всего внимания. Антисемитские и различные расистские комментарии широко обсуждаются, и я не думаю, что стоит оставлять сексистские заявления за кулисами. В детстве бы никому не пришло в голову, что гендерное неравенство каким-либо образом может быть проблемой. Например, в медицинских университетах 50 процентов студентов являются девушками, поэтому врач-женщина не должен удивлять мужчин в спорте. В "Челси" привлекали внимание к моему полу и подвергали из-за этого мое мнение критике. Такое может быть и было бы нормально в 1950 году, но не в наши дни.

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