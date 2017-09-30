Ева Карнейро: "После ухода из "Челси" почти год не могла смотреть футбол"

Бывший врач "Челси" Ева Карнейро призналась, что после ухода из лондонского клуба у нее были проблемы. Она отметила, что за прошлый гол посмотрела только финал Лиги чемпионов, в котором "Реал" победил "Атлетико".

– Я отказывалась от предложений вернуться в футбол, – цитирует L'Equipe Карнейро. – Честно говоря, в прошлом году я почти не могла смотреть футбол. В 2016 году финал Лиги чемпионов "Реал" – "Атлетико" был единственным матчем, который я смогла посмотреть.

Я как могла, пытаясь справиться с этим периодом в моей жизни. Уход из "Челси" стал для меня шоком. Это происходило в то время, когда мне стоило быть счастливой в преддверии моих свадьбы и медового месяца.