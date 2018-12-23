21:47 | Футбол — Англия

"Это подарок для моей жены". Покеттино - о разгроме "Эвертона" со счетом 6:2

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Главный тренер "Тоттенхэма"  Маурисио Покеттино после матча 18-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" (6:2) заявил, что посвящает победу своей жене. 46-летний аргентинец сообщил, что они с супругой поженились 26 лет назад.

- "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" - два фаворита в борьбе за чемпионство, - приводит слова Покеттино BBC. - Но мы находимся на хорошей позиции. Предстоит еще много игр. Счет 6:2? Это подарок для моей жены. Мы поженились 26 лет назад. И это отличный повод отпраздновать годовщину.

"Тоттенхэм" занимает 3-е место в чемпионате Англии, имея в активе 42 очка.

Эвертон - Тоттенхэм Хотспур

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