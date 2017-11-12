"Если мы отмечаем победы, мы можем отмечать и чертовы поражения". Эпичная история про Клоппа

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана специально для книги про Юргена Клоппа рассказал, какие слова подобрал немецкий тренер после поражения от "Борнмута" (3:4) на рождественской вечеринке в Барселоне. В матче 14-го тура чемпионата Англии-2016/17 "Ливерпуль" вел со счетом 3:1 за 15 минут до конца встречи, но уступил.

– Когда мы приземлились в "Барселоне", Клопп включил музыку и взял в руки микрофон, – приводит Daily Mirror отрывок из книги. – Он сказал: "Слушайте, парни. Если мы отмечаем победы, то мы можем отмечать и чертовы поражения. Мы все собрались после самолета с мыслью о том, что действительно, вы правы, пришло время вечеринки. Давайте веселиться, давайте выпьем! Это показывает, что в жизни есть не только футбол. Да, мы проиграли, но мы сделали все возможное".

- Часто, особенно, когда он злой, Клопп говорит: "Чертовски жаль, что не могу говорить с вами на немецком", – продолжил Лаллана. – На самом деле, у него замечательный английский. Я понимаю все, что ему нужно и что он хочет сказать. Но это действительно иногда разочаровывает его. Он может тебя обругать, он может тебя похвалить. Его объятия искренние. Он скажет, когда доволен тобой и когда нет. Он прямой и искренний человек. У него не получается скрывать свои эмоции. Если он что-то хочет сказать, он в конце концов скажет это. Он говорит, что может быть твоим другом, но не может быть лучшим другом, потому что временами он вынужден проводить с тобой тяжелые разговоры.

Клопп возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года и в этом же году вывел команду в финалы Лиги Европы и Кубка английской лиги.​