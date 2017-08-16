Эшпириту Санту Нуну: "Хочу поблагодарить Слуцкого за добрые слова"

Главный тренер "Вулверхэмптона" Эшпириту Санту Нуну после победы над "Халл Сити" в матче 3-го тура чемпионшипа (3:2) отдал должное наставнику "тигров" Леониду Слуцкому. На послематчевой пресс-конференции российский специалист назвал "Вулверхэмптон" лучшей командой лиги.

- Я должен поблагодарить Слуцкого за добрые слова, - цитирует Hull Daily Mail Нуну. - Он хороший тренер. Я знаю его. Когда мы говорим о нем, то имеем ввиду нечто действительно важное. Это показывает, насколько хорош чемпионшип.