18:13 | ФУТБОЛ — Англия

Эшли Янг: "Моуринью сказал, что я был лучшим игроком матча с "Блэкберном"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг подчеркнул, что хочет выйти на поле в финальном матче Кубка английской лиги с "Саутгемптоном". По словам хавбека, он полностью готов к этой игре.

- Было бы потрясающе выйти на поле в воскресном матче на "Уэмбли", но это будет зависеть от решения Моуринью, - приводит пресс-служба "Красных дьяволов" слова Янга. - Я готов к этому. Тренер сказал, что я был лучшим во встрече с "Блэкберном", это воодушевляет. В Лиге Европы мы сыграли на день раньше, поэтому у нас больше времени на подготовку к финалу.

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Материалы REN-TV

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