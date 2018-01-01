Эшли Янг дисквалифицирован на три матча за удар соперника локтем

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг дисквалифицирован на три матча, сообщает официальный сайт клуба. Игрок был признан виновным в умышленом ударе локтем хавбека "Саутгемптона" Душана Тадича в игре 21-го тура чемпионата Англии (0:0).

Таким образом, Янг не сыграет с "Эвертоном" и "Стоук Сити" в премьер-лиге и с "Дерби" в Кубке Англии.

В текущем сезоне Янг провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 4 передачи в чемпионате Англии.