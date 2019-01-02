"Еще один по-настоящему умелый футболист, играющий в Англии". Клопп - о переходе Пулишича в "Челси"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что "Челси" осуществил отличную сделку, подписав хавбека "Боруссии" Кристиана Пулишича. 20-летний американец присоединится к "синим" следующим летом за 64 миллиона евро.

- Это хороший игрок. Я знал его некоторое время, следил за ним, - приводит слова Клоппа Sky Sports. - Отличная сделка для "Челси", а также хорошо, что он еще поиграет какое-то время за "Боруссию". Это еще один по-настоящему умелый мальчик, играющий в Англии. Хорошо.

В текущем сезоне Пулишич провел 18 матчей за "Боруссию", забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

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