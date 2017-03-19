Эриксен и Алли принесли "Тоттенхэму" победу над "Саутгемптоном"

"Тоттенхэм" в матче 29-го тура чемпионата Англии обыграл "Саутгемптон" - 2:1. Голы в этой встрече в составе "шпор" забивали Кристиан Эриксен и Деле Алли. Команда после этого результата продолжает занимать второе место в турнирной таблице с отставанием от "Челси" в десять очков.

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29-й тур

"Тоттенхэм Хотспур" - "Саутгемптон" - 2:1 (2:0)

Голы: Эриксен, 14 (1:0). Алли, 33 - с пенальти (2:0). Уорд-Проуз, 52 (2:1).

"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Уокер (Триппьер, 78), Б.Дэйвис, Дембеле, Ваньяма, Эриксен (Янссен, 86), Дайер, Алли, Сон Хын Мин (Уинкс, 75).

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, Йосида, Стивенс, Ст.Дэйвис, Тадич (Буфаль, 69), Ромеу, Редмонд (Родригес, 80), Уорд-Проуз, Габбьядини (Лонг, 32).

Предупреждения: Дайер, 11. Редмонд, 26. Уокер, 39. Ваньяма, 61. Буфаль, 81. Ромеу, 90+4.

Судья: Марринер.

19 марта. Лондон. Стадион White Hart Lane.