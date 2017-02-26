Эрик Кантона: "В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" выиграет не один трофей, первым станет Кубок лиги"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона уверен, что в финале Кубка английской лиги манкунианцы одержат победу над "Саутгемптоном". По словам форварда, в этом сезоне подопечные Жозе Моуринью выиграют не один трофей.

- Мне кажется, что в этом сезоне "Манчестер Юнайтед" выиграет не один трофей. Первым из них станет Кубок английской лиги, - приводит пресс-служба манкунианцев слова Кантона. - Моуринью - потрясающий тренер, победитель. Он уже многое выиграл и выиграет с "Красными дьяволами" еще больше. Первый трофей очень важен, с его появлением исчезнет напряжение. Они его выиграют, здесь не о чем беспокоиться.