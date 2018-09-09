Эрик Кантона: "Моуринью сильная личность. Но он не подходит "МЮ"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона считает, что Жозе Моуринью не подходит команде как тренер. Французу не по душе стиль игры "МЮ".

– Футбол "Юнайтед" не очень хорош, но еще начало сезона, – цитирует Daily Mail Кантона. – Слишком рано делать выводы. "МЮ" всегда будет фантастическим клубом, который продолжит выигрывать титулы. Я не сомневаюсь. Но мне не нравится манера их игры. В этой игре нет радости и творчества. Мне нравится Моуринью. Это сильная личность. Но он не подходит "Юнайтед". Подошел бы тренер наподобие Гвардьолы. Но он творит магию в другом клубе.