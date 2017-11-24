Эрик Кантона: "Хочу видеть у "МЮ" более атакующий футбол"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона хочет, чтобы команда показывала более атакующий футбол. При этом он выразил уважение к наставнику "МЮ" Жозе Моуринью.

– "МЮ" играет в оборонительный футбол, что не отвечает духу команды, – цитирует ВВС Кантона. – Мне нравится Моуринью, его харизма. Он очень умен. Я говорил еще до его прихода в "МЮ", что он мне нравится. Но мне нравится и Хосеп Гвардьола. Они оба отличные тренеры, но я предпочитаю более атакующий футбол, более креативный. Я так старался играть всю свою карьеру.

"Юнайтед" мой клуб. Это моя кровь. Я хочу видеть более творческий футбол.