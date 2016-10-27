Эрик Дайер: "Я так и не понял, почему Кейна не включили в число претендентов на "Золотой мяч"

Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер выразил недоумение в связи с тем, что нападающий команды Харри Кейн не вошел в список 30 претендентов на "Золотой мяч". В списке оказался форвард "Лестера" Джейми Варди, оказавшийся первым английским претендентом на награду впервые за несколько лет.

– "Лестер" выиграл чемпионат Англии, но это не повод не включать в этот список Кейна, – цитирует Evening Standard Дайера. – Он провел фантастический сезон. С учетом не самого расторопного старта Харри в итоге все равно стал лучшим бомбардиром премьер-лиги. У меня нет сомнений в том, что он должен был войти в число финальных претендентов на "Золотой мяч".