11:42 | ФУТБОЛ — Англия

Эрик Дайер: "Я так и не понял, почему Кейна не включили в число претендентов на "Золотой мяч"

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Гарет БЭЙЛ, КРИШТИАНУ РОНАЛДУ, Лионель МЕССИ."Золотой мяч"-2016. От Бэйла и Роналду до Месси и Варди

Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер выразил недоумение в связи с тем, что нападающий команды Харри Кейн не вошел в список 30 претендентов на "Золотой мяч". В списке оказался форвард "Лестера" Джейми Варди, оказавшийся первым английским претендентом на награду впервые за несколько лет.

– "Лестер" выиграл чемпионат Англии, но это не повод не включать в этот список Кейна, – цитирует Evening Standard Дайера. – Он провел фантастический сезон. С учетом не самого расторопного старта Харри в итоге все равно стал лучшим бомбардиром премьер-лиги. У меня нет сомнений в том, что он должен был войти в число финальных претендентов на "Золотой мяч".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Mammut

да

12:21

Ботаникум

А с чего прошлый сезон именуется ФАНТАСТИЧЕСКИМ??? АПЛ отнюдь не самый сильный чемпионат в Европе. "Шпоры" трофеев ни дома, ни в Европе НЕ ДОБЫЛИ. И на фоне статистики Суареса, Роналду, Игуаина, Ибрагимовича результат Кейна выглядит СКРОМНЯШКОЙ. Получается, что Харри вроде как "лучший среди худших"!?.... А Дайер "недоумевает" исключительно из-за пресловутых клубных "понтов" (типа симпатий). Да и что это даёт попадание в 30-ку лучших? Вон, некий автогонщик Квят регулярно попадает аж в 20-ку в Формуле-1 и ФИГ ЛИ??? До подиума он ПРАКТИЧЕСКИ и НЕ ДОБИРАЕТСЯ!

12:20

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