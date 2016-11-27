12:24 | ФУТБОЛ — Англия

Эрик Дайер: "Тоттенхэм" уже отошел от вылета из Лиги чемпионов"

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Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер уверен, что команда могла избежать поражения от "Челси" (1:2) в матче 13-го тура чемпионата Англии. По его словам, до первого пропущенного мяча "шпоры" превосходили соперника в качестве игры.

- "Тоттенхэм" выглядел лучше соперника до первого пропущенного гола, - приводит BBC слова Дайера. - Матч состоит из двух таймов, и мы должны играть на высоком уровне все 90 минут. Мы позволили им слишком многое и могли избежать гола Педро еще в самом начале, когда он получал передачу. Это поражение стало для "шпор" первым во внутреннем первенстве. В чемпионате Англии мы играем хорошо. Завершение борьбы в Лиге чемпионов разочаровывает, но мы уже отошли от него.

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