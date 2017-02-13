Эрик Дайер: "Тоттенхэм" надеется завершить сезон в первой четверке"

Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер уверен в том, что нельзя будет предугадать, кто станет чемпионом Англии в этом сезоне. По его словам, "шпоры" - один из клубов, который претендует на титул.

- Сейчас в турнирной таблице идет очень плотная борьба, до конца будет непонятно, кто станет чемпионом, - приводит Goal.com слова Дайера. - За победу ведут борьбу несколько хороших команд, в числе которых находится "Тоттенхэм". Мы сосредоточены на своих задачах и надеемся занять место в первой четверке.

Нам необходимо улучшить многие аспекты игры, лондонцы никогда не отрицали этого. Нам предстоит долгий путь. Ради успеха нужно будет усердно работать. Но об этом не нужно говорить, необходимо делать.