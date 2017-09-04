Эрик Дайер: "Люди не понимают, насколько тяжело футболистам справляться со славой и деньгами"

Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер выразил мнение, что игроки не виноваты в заработке большого количества денег. По его словам, так устроен современный футбол.

– Это сложная ситуация, а общественность не понимает, насколько нам тяжело с этим справляться. Мы такие же люди, но с каким-то даром, – приводит London Evening Standard слова Дайера. – Сложно справиться со славой и деньгами, которые вращаются в футболе.

Таков уж наш мир. Если бы в другом виде спорта было бы столько же прибыли, то эти спортсмены имели бы такие же зарплаты. Я не говорю, что согласен с этим. Просто так есть.

Усман Дембеле не виноват в том, что хорошо играет, а кто-то готов отдать 140 миллионов за его переход. Футболисты – последние люди, кого стоит обвинять в таких зарплатах. У нас нет права голоса.

Напомним, что нападающий Дембеле летом перешел из дортмундской "Боруссии" в "Барселону". Ранее сообщалось, что каталонцы заплатили за трансфер форварда 140 миллионов евро.