Эрик Дайер: "Ллорис - лучший вратарь чемпионата Англии"

Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер уверен, что вратаря Юго Ллориса недооценивают. По словам хавбека, его одноклубник является лучшим голкипером в чемпионате Англии. В минувшем сезоне француз провел за "шпор" 46 матчей и пропустил 45 мячей.

- Я считаю, что Ллорис является лучшим вратарем в чемпионате Англии, - приводит Goal.com слова Дайера. - Мне кажется, что его недооценивают, но я не знаю почему. Может быть потому, что он скромный. Футбол - единственное, чем он увлекается. - В минувшем сезоне он часто спасал нас. Сомневаюсь, что кто-то может с ним сравниться.