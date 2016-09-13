Эрик Дайер: "Хочу расти в одном темпе с "Тоттенхэмом"

Полузащитник Эрик Дайер рад подписать новый контракт с "Тоттенхэмом", рассчитанный до 2021 года. 22-летний англичанин надеется, что будет продолжать прогрессировать в стане "шпор".

- Это были невероятные два года в "Тоттенхэме", поэтому я очень рад продолжить свое приключение с этой командой, - цитирует пресс-служба клуба Дайера. - С нетерпением жду, что будет в будущем. У "Тоттенхэма" есть фантастический тренер, отличные болельщики и прекрасная инфраструктура. Я хочу расти в одном темпе с клубом, у которого скоро появится новый стадион.