Эрик Байи: "Не хотел переходить в "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи, ранее выступавший в "Вильярреале", подчеркнул, что не мог отказаться от перехода в английский клуб. По словам 22-летнего ивуарийца, он понимал, что в составе манкунианцев будет прогрессировать, но получать меньше игрового времени.

- До "Манчестер Юнайтед" я выступал в "Вильярреале", но сложно отказать, когда тебе делает предложение такой престижный клуб, - приводит Goal.com слова Байи. - Я не хотел менять команду так рано и понимал, что здесь у меня будет меньше игрового времени.

При этом я знал, что в составе манкунианцев буду прогрессировать, работая под руководством Жозе Моуринью, а также когда в твоей команде играют Руни, Ибрагимович и Мата. Они завоевали много трофеев, но до сих пор стремятся к большему. Они - профессионалы и вдохновляют меня.