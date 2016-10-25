Эрик Байи: "Надеюсь вернуться на поле через два месяца"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи, получивший травму колена в матче 9-го тура чемпионата Англии против "Челси" (0:4), надеется на скорое возвращение в строй. После того как 22-летний ивуариец был заменен на 52-й минуте встречи, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью отметил, что у него есть опасения насчет степени серьезности полученного Байи повреждения.

– Надеюсь, что смогу снова играть за "Манчестер Юнайтед" и сборную Кот-д`Ивуара через два месяца, – приводит BBC слова Байи.

До воскресного матча защитник стабильно выходил на поле в основном составе "МЮ". За переход ивуарийца в Англию манчестерский клуб заплатил "Вильярреалу" 30 миллионов фунтов.