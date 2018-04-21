Энрике рассчитывает переманить Месси в "Арсенал"?

Бывший главный тренер "Барселоны" Луис Энрике, накануне проведший переговоры с "Арсеналом", в случае назначения на пост наставника лондонцев рассчитывает переманить в клуб лидера каталонцев Лионеля Месси, утверждает Express. По информации издания, "канониры" намерены подписать контракт с аргентинским форвардом, используя хорошие отношения последнего с бывшим тренером.

Накануне, 20 апреля, нынешний наставник "Арсенала" Арсен Венгер объявил, что покинет клуб после завершения сезона-2017/18. В лондонском клубе французский специалист проработал 22 года.

Напомним, в ноябре Месси продлил контракт с "Барселоной" до лета 2021 года. В соглашении 30-летнего нападающего с сине-гранатовыми прописана сумма отступных - 626 миллионов фунтов (700 миллионов евро).

Венгер уходит. Уходит Эпоха //

Венгер нашего времени. Каким был мир, когда Арсен возглавил "Арсенал"

