08:27 | Футбол — Англия

Энрике рассчитывает переманить Месси в "Арсенал"?

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Бывший главный тренер "Барселоны" Луис Энрике, накануне проведший переговоры с "Арсеналом", в случае назначения на пост наставника лондонцев рассчитывает переманить в клуб лидера каталонцев Лионеля Месси, утверждает Express. По информации издания, "канониры" намерены подписать контракт с аргентинским форвардом, используя хорошие отношения последнего с бывшим тренером.

Накануне, 20 апреля, нынешний наставник "Арсенала" Арсен Венгер объявил, что покинет клуб после завершения сезона-2017/18. В лондонском клубе французский специалист проработал 22 года.

Напомним, в ноябре Месси продлил контракт с "Барселоной" до лета 2021 года. В соглашении 30-летнего нападающего с сине-гранатовыми прописана сумма отступных - 626 миллионов фунтов (700 миллионов евро).

Венгер уходит. Уходит Эпоха //
Венгер нашего времени. Каким был мир, когда Арсен возглавил "Арсенал"
 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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акробат

смешно

12:54

Niсk

пусть сначала найдет "...700 миллионов евро...", а затем подключает "...хорошие отношения последнего с бывшим тренером..." p.s. Британия, это такая Британия. Британские ученые, британские журналисты, Тереза Мэй и т.д.

10:22

Berkut-7

Чтобы погулять в дождь по Лондону с Энрике , Месси не нужен никакой Арсенал , он может купить себе билет до Лондона на выходные для этого,а больше Мессии в Лондоне нечего делать .

09:16

шмейхель

ну что за бред?? какой к черту Арсенал?? что Лео там забыл??

09:06

Ботаникум

И зачем Лео этот "Арсенал"?????

08:46

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