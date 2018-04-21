Энрике рассчитывает переманить Месси в "Арсенал"?

Бывший главный тренер "Барселоны" Луис Энрике, накануне проведший переговоры с "Арсеналом", в случае назначения на пост наставника лондонцев рассчитывает переманить в клуб лидера каталонцев Лионеля Месси, утверждает Express. По информации издания, "канониры" намерены подписать контракт с аргентинским форвардом, используя хорошие отношения последнего с бывшим тренером.
Накануне, 20 апреля, нынешний наставник "Арсенала" Арсен Венгер объявил, что покинет клуб после завершения сезона-2017/18. В лондонском клубе французский специалист проработал 22 года.
Напомним, в ноябре Месси продлил контракт с "Барселоной" до лета 2021 года. В соглашении 30-летнего нападающего с сине-гранатовыми прописана сумма отступных - 626 миллионов фунтов (700 миллионов евро).
Венгер уходит. Уходит Эпоха //
Венгер нашего времени. Каким был мир, когда Арсен возглавил "Арсенал"
акробат
смешно
12:54
Niсk
пусть сначала найдет "...700 миллионов евро...", а затем подключает "...хорошие отношения последнего с бывшим тренером..." p.s. Британия, это такая Британия. Британские ученые, британские журналисты, Тереза Мэй и т.д.
10:22
Berkut-7
Чтобы погулять в дождь по Лондону с Энрике , Месси не нужен никакой Арсенал , он может купить себе билет до Лондона на выходные для этого,а больше Мессии в Лондоне нечего делать .
09:16
шмейхель
ну что за бред?? какой к черту Арсенал?? что Лео там забыл??
09:06
Ботаникум
И зачем Лео этот "Арсенал"?????
08:46