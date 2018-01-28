Энрике, Аллегри и Симеоне - в шорт-листе "Челси" на пост главного тренера

Руководство "Челси" составило шорт-лист специалистов, которые могли бы сменить Антонио Конте на посту главного тренера команды летом 2018 года, сообщает Daily Mail. По информации источника, кандидатами на пост наставника "синих" являются бывший главный тренер "Барселоны" Луис Энрике, а также Массимилиано Аллегри и Диего Симеоне, возглавляющие "Ювентус" и "Атлетико" соответственно.

Отмечается, что приоритетным вариантом является приглашение Энрике, потому что он, в отличие от двух других, не связан контрактными обязательствами с каким-либо клубом. Соглашения Аллегри и Симеоне с их нынешними командами рассчитаны до лета 2020 года.