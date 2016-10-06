02:19 | ФУТБОЛ — Англия

Эннер Валенсия обвиняется в уклонении от уплаты алиментов

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Нападающий "Эвертона" Эннер Валенсия столкнулся с проблемами с правосудием. Как сообщает El Mundo Deportivo, на тренировку сборной Эквадора пришли судебные приставы и заставили футболиста прекратить занятия. Он обвиняется в уклонении от уплаты алиментов своей пятилетней дочери. По словам представителей бывшей семьи футболиста, история была намеренно предана огласке. 

Валенсия задолжал алименты на сумму 17 тысяч долларов. Его месячная зарплата по неофициальным данным составляет около 135 тысяч фунтов (172 тысячи долларов).

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