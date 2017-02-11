Эндрю Робертсон: "Судья признался, что не заметил игру рукой у Алексиса Санчеса"

Защитник "Халл Сити" Эндрю Робертсон считает, что ошибка арбитра дорого стоила его команде в матче чемпионата Англии с "Арсеналом" (0:2). По его словам, Алексис Санчес, забивший голы в первом и втором тайме, подыграл себе рукой в одном из эпизодов.

– Арбитр извинился перед нами в перерыве, сказал, что там была игра рукой, – цитирует ВВС Робертсона. – Очевидно, что он понимает свою неправоту. Это, вероятно, неприятная ситуация для арбитра. Перед такой публикой немудрено ошибиться. Он признался, что не был на сто процентов уверен. Немногие судьи могут признавать свою неправоту. Хорошо, что он это сделал. Хотя нам это не поможет.