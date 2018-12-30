Эндрю Робертсон: "Это был особенный год, но "Ливерпуль" ничего не выиграл"

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон​ подвел итоги уходящего года для своей команды, сообщает пресс-служба английского клуба. 24-летний футболист наддется, что он сможет выиграть трофей вместе с командой в 2019 году .

– "Ливерпуль" был невероятен на "Энфилде". В качестве примера можно вспомнить матчи прошлой Лиги чемпионов. Это был особенный год. Уверен, болельщикам все понравилось.

Теперь нам нужно хорошо выступить в 2019-м, потому что в этом году мы ничего не выиграли. Команда была близка к успеху в мае и хорошо начала нынешний сезон, но все будет зависеть от нашей игры в 2019 году. Надеюсь, мы выиграем трофей.

Нам нельзя убирать ногу с педали газа. Будет здорово, если мы продолжим в том же духе, но все знают, как все быстро меняется в Премьер-лиге.

Кто ожидал, что "Манчестер Сити" не наберет ни одного очка в матчах с "Кристал Пэлас" и "Лестер Сити"? Не пытаюсь проявить неуважение, но все думали, что они неприкосновенны. Именно так и получился отрыв в таблице.

Было бы глупо думать, что такое же не может произойти с "Ливерпулем". Поэтому нам нужно всегда играть на 100 процентов. Если сможем, уверен, мы достигнем чего-то особенного, – приводит слова Робертсона пресс-служба "Ливерпуля".

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