14:59 | ФУТБОЛ — Англия

Эндрос Таунсенд: "Надеюсь, что смогу принести максимум пользы сборной Англии"

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Полузащитник "Кристал Пэлас" Эндрос Таунсенд надеется принести максимум пользы сборной Англии. 25-летний англичанин был вызван в национальную команду на замену Рахиму Стерлингу, получившему травму.

- Рад вернуться в сборную Англии, - цитирует Sky Sports Таунсенда. - Я пропустил несколько последних турниров национальной команды. Теперь я вернулся, и надеюсь, что смогу принести максимум пользы. Не знал, что я заменяю Рахима Стерлинга. Мне позвонили в понедельник днем, чтобы сказать, что я заменяю в составе одного из игроков. 

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