Эндрос Таунсенд: "Кристал Пэлас" не нужно зазнаваться после победы над "Арсеналом"

Полузащитник "Кристал Пэлас" Эндрос Таунсенд после матча 22-го тура чемпионата Англии над "Арсеналом" (3:0) отметил, что его команда верила в победу, так как ранее обыграла "Челси". По его словам, "орлам" необходимо сохранить хорший настрой на следующую игру против "Лестера".

- Это невероятная победа, - приводит ВВС слова Таунсенда. - Мы вышли на эту игру с мыслью, что можем выиграть, потому что раньше обыграли "Челси". Нам пришлось хорошенько потрудиться. Удалось использовать контратаки. После этой победы не стоит зазнаваться, нужно сохранить правильный настрой на следующую игру. Нужно постараться обыграть "Лестер", чтобы улучшить наши шансы в борьбе за выживание.