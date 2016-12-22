Энди Вудвард: "Я жду уже 5 недель, чтобы дать показания полиции по поводу сексуального насилия"

Бывший футболист ряда английских клубов Энди Вудвард обвинил полицию в затягивании расследования случаев сексуальных домогательств в британском футболе. Футболист в ноябре признался, что в детстве подвергался сексуальному насилию со стороны тренера Барри Беннела.

Впоследствии об аналогичных случаях рассказали и другие английские игроки. Также от его действий пострадали Крис Ансуорт, Джейсон Данфорд, Стив Уолтерс и Дэвид Уайт. В домогательствах подозревают тренеров "Блэкпула", "Манчестер Сити", "Стоук Сити", "Лидса" и "Ньюкасла".

"Я жду уже 5 недель, чтобы дать показания полиции по поводу насилия над мной. Я молчал долго, и это очень больно. Я молчал об этом, но люди должны знать, что боль по-прежнему со мной", - написал Вудвард в своем твиттере.