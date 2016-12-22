17:18 22 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Энди Вудвард: "Я жду уже 5 недель, чтобы дать показания полиции по поводу сексуального насилия"

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Барри БЕННЕЛЛ - тренер, насиловавший детей в 1980 - 1990-х годах.В Англии – скандал, связанный с педофилией в футболе. Что происходит?

Бывший футболист ряда английских клубов Энди Вудвард обвинил полицию в затягивании расследования случаев сексуальных домогательств в британском футболе. Футболист в ноябре признался, что в детстве подвергался сексуальному насилию со стороны тренера Барри Беннела. 

Впоследствии об аналогичных случаях рассказали и другие английские игроки. Также от его действий пострадали Крис АнсуортДжейсон ДанфордСтив Уолтерс и Дэвид Уайт. В домогательствах подозревают тренеров "Блэкпула""Манчестер Сити""Стоук Сити""Лидса" и "Ньюкасла".

"Я жду уже 5 недель, чтобы дать показания полиции по поводу насилия над мной. Я молчал долго, и это очень больно. Я молчал об этом, но люди должны знать, что боль по-прежнему со мной", - написал Вудвард в своем твиттере.

 

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