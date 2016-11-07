Энди Уокер: "Моуринью хочет выкинуть из "МЮ" Шоу и Смоллинга"

Экс-нападающий "Селтика", а ныне эксперт Sky Sports Энди Уокер отметил, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью пытается избавиться от защитников Люка Шоу и Криса Смоллинга. После матча 11-го тура премьер-лиги против "Суонси" (3:1) португалец раскритиковал футболистов, которые отказались играть из-за повреждений.

- Посмотрите на футболистов, с которыми работал Моуринью. Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Серхио Рамос и Пепе могли играть через боль. Думаю, он не доверяет Шоу и Смоллингу. В важной игре он даст им шанса. Моуринью явно пытается выкинуть этих игроков их "МЮ".