20:56 | ФУТБОЛ — Англия

Энди Уокер: "Моуринью хочет выкинуть из "МЮ" Шоу и Смоллинга"

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Экс-нападающий "Селтика", а ныне эксперт Sky Sports Энди Уокер отметил, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью пытается избавиться от защитников Люка Шоу и Криса Смоллинга. После матча 11-го тура премьер-лиги против "Суонси" (3:1) португалец раскритиковал футболистов, которые отказались играть из-за повреждений.

- Посмотрите на футболистов, с которыми работал Моуринью. Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Серхио Рамос и Пепе могли играть через боль. Думаю, он не доверяет Шоу и Смоллингу. В важной игре он даст им шанса. Моуринью явно пытается выкинуть этих игроков их "МЮ".

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