10:39 | ФУТБОЛ — Англия

Энди Кэрролл: "Уход Пайета помог "Вест Хэму"

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Нападающий "Вест Хэма" Энди Кэрролл считает, что уход Димитри Пайета помог команде в определенном смысле. Также он отметил поддержку со стороны фанатов на последних играх.

- Думаю, что наша команда является фантастической, - цитирует пресс-служба клуба Кэрролла. - Мы все друзья и все мы знаем, что значит уход Пайета. Когда мы выходим на поле, то хотим бороться друг за друга. Ситуация с Пайетом помогла нам в широком смысле. Наш стадион станет крепостью, если регулярно на нем будет атмосфера, как на игре с "Мидлсбро".

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Материалы REN-TV

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