Энди Кэрролл: "Пайету не разрушить атмосферу внутри "Вест Хэма"

Нападающий "Вест Хэма" Энди Кэрролл подчеркнул, что на данный момент в команде замечательная атмосфера. По словам форварда, забастовка полузащитника Димитри Пайета, который отказывается выходить на поле, не повлияет на настрой "молотобойцев".

Ранее стало известно, что хавбек больше не хочет играть за "Вест Хэм", несмотря на продленный недавно контракт до 2021 года. "Марсель" захотел вернуть игрока, покинувшего команду в 2015 году, и предложил 30 миллионов евро. Тем не менее, наставник лондонцев Славен Билич не горит желанием расставаться с футболистом.

- Ответ "Вест Хэма" на забастовку Пайета говорит о том, что проблемы были внутри клуба, - приводит The Guardian слова Кэрролла. - Это говорит о нашей страсти к игре, а также выступлению за тренера и команду. Это то, что у нас есть. И одному футболисту это не разрушить. Сейчас у "молотобойцев" самый дружный коллектив за все время, что я играю здесь.