Энди Кэрролл: "Гол ударом через себя - лучший в моей карьере"

Нападающий "Вест Хэма" Энди Кэрролл после матча против "Кристал Пэлас" (3:0) отметил, что забил лучший гол в своей карьере. На 79-й минуте встречи англичанин поразил ворота соперника ударом через себя. Для форварда это был третий мяч в 13 матчах этого сезона.

- Я много раз тренировал такие удары через себя, - приводит Goal слова Кэрролла. - Но ни разу не попадал так, как в матче с "Кристал Пэлас". - Я вовремя почувствовал, что смогу сделать так. Антонио сделал отличную передачу. Я пытался забить такой гол много лет. Наверное, это лучший удар в моей карьере.