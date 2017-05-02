Эмре Джан: "Я забил свой лучший гол в карьере"

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан, ставший автором победного гола в матче 35-го тура чемпионата Англии с "Уотфордом" (1:0), выразил удовлетворение результатом встречи. Отметим, что немец отправил мяч в ворота соперника ударом через себя.

– Я никогда прежде не забивал такие голы, – приводит BBC слова Джана. – Если только в молодости. Это лучший мой мяч. Я увидел свободное пространство и побежал. Моей первой мыслью было пробить головой, а потом я особо не думал. Но главное – мы взяли три очка. Это была важная игра. Все в наших руках. Выиграем три игры – попадем в Лигу чемпионов.

Фантастический гол Эмре Джана в ворота "Уотфорда"