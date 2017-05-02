Эмре Джан: "Я забил свой лучший гол в карьере"

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан, ставший автором победного гола в матче 35-го тура чемпионата Англии с "Уотфордом" (1:0), выразил удовлетворение результатом встречи. Отметим, что немец отправил мяч в ворота соперника ударом через себя.
– Я никогда прежде не забивал такие голы, – приводит BBC слова Джана. – Если только в молодости. Это лучший мой мяч. Я увидел свободное пространство и побежал. Моей первой мыслью было пробить головой, а потом я особо не думал. Но главное – мы взяли три очка. Это была важная игра. Все в наших руках. Выиграем три игры – попадем в Лигу чемпионов.
Фантастический гол Эмре Джана в ворота "Уотфорда"
💥💥 Le ciseau PHÉNOMÉNAL d'Emre Can avec #Liverpool 😱😱😱😱 Un geste MAGIQUE pour l'un des buts de l'année en #PL ! 😍🇬🇧 #RoyalWeek pic.twitter.com/yESaDvuqMG– SFR Sport (@SFR_Sport) 1 мая 2017 г.