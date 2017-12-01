Эмре Джан - о контракте с "Ливерпулем": "Дело не в деньгах"

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан заявил, что до сих пор не продлил контракт с клубом не из-за денег. Ранее в СМИ появилась информация, что немецкий хавбек переберется в "Ювентус" на правах свободного агента, так как его соглашение с "красными" рассчитано до конца этого сезона.

- Почему вы спрашиваете меня о контракте? Я сосредоточен на этом сезоне, а другими вопросами занимается мой агент, - цитирует Liverpool Echo Джана. - Дело не в деньгах, это все, что я могу сказать. Да, я мог бы подписать предварительный контракт с другим клубом в следующем месяце, но завтра я мог бы также подписать и новое соглашение с "Ливерпулем". Посмотрим.