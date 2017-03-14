Эмре Джан: "Деньги – не главное в переговорах о новом контракте с "Ливерпулем"

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан не сомневается в том, что на протяжении долгого времени может выступать за мерсисайдцев. Ранее сообщалось, что хавбек не может договориться о подписании нового контракта с "красными" из-за предлагаемой суммы заработной платы.

- Я слышал, что считают, что дело в деньгах, но это не так, - приводит Sky Sports слова Джана. - Мы общались с "Ливерпулем", все хорошо. Мне бы хотелось отметить, что деньги никогда не были главным фактором в переговорах о продлении контракта. На переговорах присутствовал мой агент. Мне кажется, что я могу надолго остаться в "Ливерпуле".