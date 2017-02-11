Эмманюэль Пети: "Симеоне стал бы великолепным сменщиком Венгера"

Бывший полузащитник "Арсенала" Эмманюэль Пети считает наставника "Атлетико" Диего Симеоне идеальным преемником Арсена Венгера у руля "канониров". По его словам, стиль работы аргентинца подойдет лондонской команде.
– У Симеоне большой опыт, он проделал большую работу в "Атлетико", последние пять лет боролся с "Реалом" и "Барселоной", – цитирует A Bola Пети. – И в Лиге чемпионов его команда всегда на высоком уровне. Он постоянно требует многого с игроков, держит их в тонусе. Когда Венгер уйдет, Симеоне стал бы великолепным преемником.
Ботаникум
Не самый худший вариант был бы для "Арсенала". "Канонирам" нужен рулевой помоложе и с драйвом, а не этот "пуховик-на-холодеющих-мослах"!
17:53