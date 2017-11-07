Эмманюэль Пети: "Езил в матче с "Манчестер Сити" был призраком"

Бывший полузащитник "Арсенала" Эмманюэль Пети заявил, что "канониры" действовали слишком скромно в матче 11-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (1:3). Экс-хавбек лондонцев считает, что главный тренер команды Арсен Венгер боялся соперника.

- Арсен Венгер перед матчем был честен, сказав, что соперник превосходит его команду, - цитирует Goal Пети. - В первом тайме команда была слишком скромной, а он боялся соперника. Как результат, "Арсенал" был пассивен. Думаю что в полузащите стоило сделать больше перестановок. Да, Езил был на поле, но он был призраком.

Напомним, после 11 туров "Арсенал" занимает шестое место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 19 очков. Отставание от идущего первым "Манчестер Сити" составляет 12 баллов.

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