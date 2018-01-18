Эмманюэль Адебайор: "Я ненавижу "Арсенал"

Нападающий "Истанбула" Эмманюэль Адебайор, ранее выступавший за "Арсенал", назвал главного тренера "канониров" Арсена Венгера лицемером. Также тоголезец отметил трудолюбие и честность наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

– Моуринью – один из тех тренеров, которых я любил и всегда будет любить, – цитирует Mirror Адебайора. – Он является одним из самых честных менеджеров, которых я встречал в своей карьере, что является сумасшествием, потому что большинство из них лицемеры.

В качестве примера: у меня была встреча с Арсеном Венгером в его офисе, он сказал мне, что я должен уйти, потому что команда на меня больше не рассчитывает, и я должен двигаться дальше. Но я хотел остаться, о чем и сказал Венгеру, на что последовал ответ: "Нет, никакой конкуренции не будет. Либо ты уходишь и играешь, либо остаешься и не выходишь на поле вообще".

У меня не было иного выбора, кроме как присоединиться к "Манчестер Сити", где я в последствии был очень счастлив. И на следующий день после того, как я ушел в "Сити", я увидел, что на пресс-конференции Венгер рассказывает о том, что я хотел уйти из клуба за деньгами. Все, с того дня я ненавижу "Арсенал".

Но это не касается фанатов, ни в коем случае. Они были первыми в Англии, кто скандировал мое имя. Даже сегодня, когда я смотрю, как играет "Арсенал", я хочу, чтобы они побеждали, но, в то же время, я желаю им поражений, потому что гнев во мне слишком велик.

Моуринью – это тренер, который хочет выиграть трофей независимо от того, чего это будет стоить, даже если он должен возле своих ворот припарковать автобус, поезд, самолет – не важно! Он просто хочет побеждать и будет все для этого делать. Он не будет спать. Он будет работать 24 часа, чтобы выиграть один матч, а Арсен просто любит привозить детей и превращать их в крупных игроков. Он как учитель.

Напомним, что Адебайор играл в "Арсенале" с 2006 по 2009 год, он провел за команду более 100 матчей и забил 46 голов.