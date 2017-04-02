Эммануэль Пети: "Половина игроков "Арсенала" недостойна играть в этом клубе"

Бывший полузащитник "Арсенала" Эммануэль Пети выразил уверенность в том, что клубу необходимо менять трансферную политику. По его словам, половина состава канониров недостойна играть за "канониров".

- "Арсенал" не ведет борьбу за титулы, потому что половина состава недостаточно хороша, чтобы играть в этом клубе, - приводит BT Sport слова Пети. - Только и всего. Венгеру нужно изменить трансферную политику.

У лондонцев есть деньги. Они потратили большие деньги на игроков перед закрытием трансферного окна. Это было сделано в панике. Лучшие клубы внимательно анализируют рынок и делают это постоянно.