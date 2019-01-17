Эммануэль Пети: "Езил потерял мотивацию, он ждет ухода из "Арсенала"

Бывший полузащитник "Арсенала" Эммануэль Пети считает, что Месут Езил утратил мотивацию и ждет ухода из лондонской команды.

- Езил потерял мотивацию и желание, он ждет своего ухода, - приводит слова француза Goal.com. - Подобные ситуации происходят часто. Футболисты не роботы. Случается такое, что ты входишь в новый сезон, который серьезно отличается от предыдущего. Очень сложно постоянно играть на одном уровне. Я не знаю, что происходит в жизни Езила, но, судя по его форме на поле, сейчас он не очень хорош. Это плохо, потому что я надеялся, что он сделает что-нибудь не только для себя, но и для клуба. Езил - красивый игрок, ему нужно, чтобы его любили.

Не думаю, что он сейчас покинет "Арсенал". Осталось две недели до закрытия трансферного окна, куда он пойдет? В Китай? Серьезно? Не представляю себе Езила, завершающего карьеру в Китае. Не имею ничего против местной лиги, но для Месута это невозможно. Думаю, что он нужен "Арсеналу". А самому игроку надо понять, что необходимо бороться до конца.

В текущем сезоне Езил сыграл в 16 матчах за "канониров", в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.